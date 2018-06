Moto contro furgone sul Turchino, giovane ferito: terzo incidente in poche ore

Dopo quello avvenuto in mattinata a Rovegno, un altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato, questa volta sul passo del Turchino, all’altezza del Fado.

Stando alle prime ricostruzioni, una moto si sarebbe scontrata contro un furgone, un urto molto violento in cui ad avere la peggio sarebbe stato il centauro, un giovane di cui non sono ancora state rese note le generalità.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce di Mele e di Masone, l’elicottero dei Vigili del fuoco e i carabinieri. Da chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

Si tratta del terzo incidente in moto nel giro in poche ore: all’alba di sabato due ragazzi che viaggiavano su uno scooter in corso Italia sono finiti a terra dopo essersi scontrati contro un’auto, e sono stati portati all’ospedale in gravi condizioni. Intorno alle 13, invece, un altro motociclista è rimasto ferito dopo avere perso il controllo del mezzo mentre viaggiava sulla Statale 45 all’altezza di Rovegno.