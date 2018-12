Frontale in via Trenta Giugno, ferito anche un bimbo

Via Trenta Giugno 1960 è stata teatro di un altro incidente stradale. Intorno alle 13.45 di giovedì 27 dicembre 2018 due auto si sono scontrate frontalmente. Due i feriti, una donna e un bambino.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia municipale. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo, la donna al Villa Scassi e il piccolo al Gaslini. Si tratta del terzo incidente su via Trenta Giugno nell'arco di tre giorni con dinamica simile, per fortuna tutti con conseguenze non gravi per le persone coinvolte.

A creare problemi è il doppio senso istituito sulla via, soluzione studiata dall'aministrazione comunale per ovviare ai disagi alla viabilità, creati dal crollo di ponte Morandi. Con il perdurare della chiusura di via Fillak non si possono che adottare percorsi alternativi.