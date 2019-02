Incidenti e traffico da rientro: code sulle autostrade genovesi

Serata da incubo per molti automobilisti che hanno imboccato la A10 e la A12. In questa domenica di sole e dalle temperature miti, molti turisti hanno deciso di scendere in riviera per godersi il clima quasi primaverile, ma nel tardo pomeriggio - quando tutti si sono rimessi in auto per tornare a casa - si sono formate le prime vere code da rientro dell'anno.

Traffico intenso soprattutto tra Celle Ligure e il bivio A10/A26, tra Arenzano e Pra', e poi anche tra Genova Pegli e Genova Aeroporto.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante la situazione più grave: tra Rapallo e Recco verso Genova, a causa di un incidente, la circolazione è stata letteralmente bloccata e verso le 19 sono 5 i km di coda.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per velocizzare il deflusso della coda.