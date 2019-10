Torna il maltempo, traffico in tilt: code e incidenti

Torna il maltempo sulla Liguria, e il traffico ne paga subito le conseguenze. Già a partire dalle prime ore di martedì, infatti, la pioggia ha causato problemi e disagi sia in autostrada sia sulla viabilità ordinaria del capoluogo ligure, con qualche incidente, rallentamenti e code.

In autostrada, in particolare, la situazione più difficile è in A12 per un incidente avvenuto tra il casello di Nervi e il bivio con l’A7 e per un veicolo in panne tra i caselli di Nervi e Recco in direzione Livorno. Qualche rallentamento anche in A7 tra i caselli di Nervi e di Bolzaneto e i bivi con l’A7.

Per quanto riguarda invece la città, la situazione più difficile in lungomare Canepa per il ribaltamento di una gru del cantiere per il rifacimento della strada.

Due altri incidenti si sono poi verificati nell’ora di punta in diverse parti della città: in via Faggioni, a Bolzaneto, in via San Giovanni d’Acri, alla rotatoria di accesso alla Guido Rossa, e in via Sorgenti Sulfuree, sopra Pra’.

Nessun ferito grave - un ragazzo di 29 anni in codice giallo al San Carlo per lo scontro di Pra’, oltre al 35enne al Villa Scassi, con lo stesso codice, per lungomare Canepa - ma le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili, soprattutto in lungomare Canepa.