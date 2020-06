Cantieri, incidenti e pioggia: traffico paralizzato

Se il 3 giugno sarà ricordato per la riapertura degli spostamenti fra le regioni, oggi, giovedì 4 giugno, resterà impresso nelle menti dei genovesi per le code che hanno paralizzato un po' tutta la città.

Due i fattori che hanno pesato in particolare: la pioggia, che ha spinto molti a utilizzare l'auto piuttosto che mezzi a due ruote o il trasporto pubblico e i problemi in autostrada, fra cantieri e chiusure.

C'è chi a metà mattina, partito da Quinto direzione centro, ha impiegato 45 minuti per raggiungere via Carrara, per poi desistere e tornare a casa. Situazione analoga in corso Europa, fra il casello di Genova Nervi e via Isonzo. Disagi anche in corso Italia, via Tolemaide, in val Bisagno e poi in centro e a ponente.

A complicare il quadro ci si sono messi anche alcuni incidenti, in corso De Stefanis a Marassi, in via Milano a San Benigno e in via Sampierdarena, per fortuna nessuno di essi con gravi conseguenze per le persone.