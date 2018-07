Tampona auto a Gpl, intervengono i vigili del Fuoco

Paura nella notte per un tamponamento avvenuto in via Torti. L'auto che intorno alle 2.30 di giovedì 5 luglio, è stata colpita si alimentava a metano. La pattuglia della polizia Municipale intervenuta ha richiesto l'intervento dei vigili del Fuoco per il timore di una fuoriuscita di gas.

La parte posteriore della Clio bianca è andata distrutta ma fortunatamente non si registrano conseguenze dovute all'impatto ricevuto dal serbatoio. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche un'ambulanza della pubblica assistenza ma i conducenti delle auto hanno rifiutato il ricovero.