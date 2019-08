Torriglia, centauro perde il controllo e si schianta: interviene l’elicottero

Un motociclista è rimasto ferito sabato pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Torriglia, lungo la provinciale che porta a Bobbio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, e non ha coinvolto altri veicoli: stando a quanto ricostruito, il centauro ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere venendo sbalzato di sella.

Sul posto l’elisoccorso: il personale del 118 ha stabilizzato il ferito e l’ha poi accompagnato all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato in codice rosso per un sospetto trauma cranico. L’uomo è comunque rimasto cosciente per l’intera durata delle operazioni di soccorso, e non sarebbe in pericolo di vita.