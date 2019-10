Incidenti stradali Albaro / Piazza Tommaseo

Scappano dai carabinieri su scooter rubato, fermato 14enne

Lo studente è stato denunciato per concorso in ricettazione poiché lo scooter è risultato oggetto di furto. Intercettati in piazza Tommaseo, i due hanno tentato la fuga, ma sono finiti a terra in via Tolemaide