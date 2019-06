Carcassa di cinghiale in corso Europa

Questa mattina la Polizia locale ha ricevuto una segnalazione per la presenza di una carcassa di cinghiale all'incrocio fra corso Europa e via Timavo. I vigili, giunti sul posto, non hanno costatato alcun incidente ma è probabile che l'ungulato si stato travolto da un veicolo.

Nessun danno per le persone, per fortuna. L'episodio si va ad aggiungere alla lunga lista di incidenti con cinghiali in città.

La carcassa è stata subito rimossa e il traffico è tornato in breve regolare.