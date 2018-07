Taxi si ribalta in corso Italia: tre feriti gravi, le immagini della drammatica serata

Grave incidente in corso Italia poco prima delle 23 di venerdì 6 luglio, quando un taxi si è ribaltato in corso Italia, a due passi dal Sys, in una delle zone principali della movida notturna d'estate.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: quel che pare certo, è che il tassista - che al momento stava trasportando due donne - ha perso il controllo del mezzo per motivi al momento ignoti, sbandando e finendo sull'aiuola. Prima di cappottarsi, il taxi scontra violentemente un palo e colpisce un masso nell'area verde che separa le carreggiate.

Il bilancio è di tre feriti gravi (il tassista, 47 anni, e le due donne, 40 e 20 anni), ricoverati in codice rosso.

Il mezzo si stava dirigendo da ponente verso levante, e la strada è stata chiusa per parecchio tempo dopo l'incidente per consentire ai soccorsi di operare, e per prendere i rilievi del caso. Sul posto, tre ambulanze, la Polizia Locale, e i Vigili del Fuoco.