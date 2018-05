Tamponamento in Sopraelevata, traffico in tilt

Disagi al traffico nel pomeriggio di giovedì per un tamponamento in Sopraelevata che ha coinvolto quattro veicoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 all’altezza dello svincolo per il casello autostradale di Ovest: non risultano feriti gravi, ma il traffico in direzione ponente si è praticamente paralizzato con ripercussioni anche in zona Sampierdarena e Dinegro.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Municipale, cui sono stati affidati i rilievi.