Tamponamento in A10, code e traffico tra Pra' e Arenzano

Disagi al traffico nel pomeriggio di giovedì per un incidente avvenuto sull’A10 che ha coinvolto diversi veicoli.

Il tamponamento è avvenuto tra i caselli di Pra' e Arenzano, all'altezza del bivio con l'A26, nella corsia di emergenza: gli occupanti delle auto sono riusciti a uscire da soli dagli abitacoli e non sono rimasti feriti in modo grave, ma sul posto sono intervenuti sia i Vigili del fuoco sia i mezzi del 118 in via precauzionale.

Presente anche la Stradale per i rilievi e per regolare il traffico: intorno alle 18 sul tratto si registravano ancora code e rallentamenti.