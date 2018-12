Sturla, perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio

Nottata da incubo per i proprietari di un negozio di via Caprera, a Sturla, che si sono ritrovati la vetrina distrutta da un'auto uscita di strada.

L'incidente, fortunatamente senza feriti, è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il conducente stava percorrendo via Caprera quando, per motivi ancora da chiarire, forse l'eccessiva velocità, ha perso il controllo della macchina ed è finito di fatto dentro la vetrina di un negozio di arredamento, infrangedola ed entrando in parte nei locali con il muso.

Sul posto è intervenuto subito la polizia, anche alla luce del fatto che le modalità dell'incidente ricordavano una "spaccata", il tentativo di razziare un negozio usando un'auto come ariete. Pochi minuti, e gli agenti hanno capito che si era invece trattato di una fatalità, e hanno lasciato che della questione se ne occupassero i colleghi della polizia Locale, cui è stato affidato il compito di ricostruire l'esatta dinamica e accertare le responsabilità.