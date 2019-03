Investita a Sturla e contro le auto parcheggiate a Struppa, due donne ferite

Due donne sono rimaste ferite questa mattina in altrettanti incidenti stradali. Il primo è avvenuto in via V Maggio a Sturla poco dopo le 8: una 39enne è stata investita mentre attraversava la strada, pare sulle strisce pedonali. Sul posto i mezzi di soccorso; la paziente è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Circa un'ora più tardi, una 58enne ha perso il controllo della sua auto in via Struppa, andandosi a schiantare contro i veicoli parcheggiati. Anche in questo caso alla donna è stato attribuito il codice giallo ed è stata trasportata al San Martino per le cure del caso. In entrambi i casi è intervenuta anche la polizia locale. Ripercussioni sul traffico.

Situazione complicata anche sulle autostrade del nodo genovese a causa di due incidenti, il primo intorno alle 6.30 sull'A10 fra Arenzano e Varazze con una persona ferita e l'altro sull'A26 fra Masone e Ovada poco dopo le 10.