Schianto in piazza Sturla, scooterista in codice rosso

Un uomo è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto fra via Caprera e piazza Sturla intorno alle 22.30 di giovedì 12 luglio 2018. Coinvolti nello scontro un'auto e uno scooter; ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Gialla, l'automedica, la polizia e la municipale. Il traffico, per i mezzi provenienti da Nervi e diretti in via Caprera, è stato deviato per i rilievi del caso.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso, quello attribuito ai casi più gravi, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Sono in corso indagini per tentare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.