Auto travolge pedoni: tre feriti, uno grave

Altre tre persone sono rimaste ferite, ancora per un incidente sulle strade genovesi. Dopo il pedone investito in corso Marconi e lo scontro fra auto e moto a Pegli, intorno alle 13.30 i soccorsi sono intervenuti in via Trossarelli, a Struppa, dove un'auto ha investito due pedoni.

Stando alle prime informazioni, alla guida della vettura c'era un'anziana donna che avrebbe accusato un malore travolgendo due persone che stavano attraversando la strada: sia la donna sia i due pedoni sono stati accompagnati in ospedale, il ferito più grave sarebbe un uomo di circa 80 anni, colpito in pieno dall'auto e ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino.