Investita da un'auto a Struppa, è grave

Una donna è stata investita da un'auto a Struppa. Gravi le conseguenze dell'incidente stradale per la donna, soccorsa dalla Pubblica Assistenza di Molassana insieme all'automedica. Sul posto anche la polizia municipale con la Sezione Infortunistica.

La paziente è stata trasferita in codice rosso, quello attribuito ai casi più gravi, al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di venerdì 20 luglio 2018 all'incrocio fra via Struppa e via Enrico Buscaglia.