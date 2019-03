Malore al volante, travolge pedone

Un uomo è stato investito da un'auto al giro del Fullo. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 11 di oggi, venerdì 15 marzo 2019. Il pedone è stato travolto da un'auto, guidata da un'anziana.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una per il pedone e l'altra per l'automobilista. Il primo è stato trsaportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino; la donna, colpita da malore, in codice giallo.

Alla polizia locale, con la sezione Infortunistica, il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.