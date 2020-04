Struppa, bus finisce fuori strada e sfonda giardino privato

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Genova Est, distaccamento Mario Meloncelli, sono intervenuti in via Trossarelli per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento, un autobus è uscito fuori di strada.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza due pali telefonici coinvolti nell'incidente, tagliato la struttura metallica di una tettoia che bloccava il bus e lo hanno rimesso in strada.

Illeso il conducente.