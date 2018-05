Incidente a Staglieno, un ferito grave

Un uomo è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 11.30 di venerdì 18 maggio 2018 in piazzale Resasco a Staglieno.

A scontrarsi sono state una moto e un autocarro. Il cinquantenne in sella al motociclo è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Verde San Gottardo sezione Burlando e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia municipale.