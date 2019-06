Schianto mortale a Staglieno, operata la 45enne sopravvissuta

È stata operata nella serata di mercoledì Chiara Tazzioli, 45 anni, la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente che si è verificato a Staglieno, tra piazza Garassino Garbarino e lungo bisagno Istria. Uno schianto violentissimo in cui ha perso la vita il marito, il 47enne Giampiero Fidani, originario di Roma ma ormai da tempo residente in via delle Ginestre, a Quezzi.

Chiara e Giampiero, genitori di un bambino di 9 anni, mercoledì intorno alle 18 si trovavano all’incrocio quando sono stati travolti da un’Opel Corsa su cui viaggiavano due donne: l’urto ha fatto sbattere l’auto contro un muretto facendola finire ribaltata, mentre il motociclista è stato sbalzato di sella ed è finito sull’asfalto. Tutti inutili i soccorsi per lui, l’impatto è stato tremendo e il suo cuore ha smesso di battere quasi subito. Chiara è stata invece portata in ospedale con urgenza: arrivata al San Martino, è stata portata in sala operatoria e si trova adesso ricoverata sotto osservazione.

Ferite anche le due donne che viaggiavano sulla Corsa, non in modo grave. La conducente è stata portata al Galliera, dove è stata medicata e assistita soprattutto per lo choc. Quello di mercoledì è l’ennesimo incidente mortale avvenuto in meno di una settimana: lo scorso 9 giugno un motociclista 25enne di origini tedesche ha perso la vita sulla rampa che porta al casello di Genova Est, il giorno successivo un uomo di 64 anni è morto in via Bruno Buozzi dopo avere perso il controllo della sua auto, forse per un malore. E sono sempre più numerosi gli incidenti con feriti che si verificano sulle strade della città, sopratutto sulle arterie considerate maggiormente a rischio come corso Europa.