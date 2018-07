Incidente mortale a Sori, addio a Matteo Costa

Tragedia nella notte sulle strade della provincia di Genova. Un giovane, Matteo Costa, residente a Ruta di Camogli è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto sulla Via Aurelia a Sori intorno alle 2.

Il ragazzo viaggiava verso Recco quando la sua Aprilia è finita contro un'auto, proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. Matteo è rimasto sotto l'auto e per lui non c'è stato scampo. Avrebbe compiuto 27 anni a dicembre.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi del caso e quindi la rimozione dei mezzi coinvolti. L'automobilista, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo, ma con un tasso appena superiore al limite consentito per legge (0,5 grammi/litro); per lui è scattata una denuncia, ma pare non avere responsabilità nell'incidente.

Le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate ai carabinieri di Santa Margherita Ligure.