Maxi concorso alla Fiera e incidente: traffico in tilt

Problemi al traffico nella mattinata di mercoledì 4 settembre 2019 con rallentamenti in Sopraelevata in entrambe le direzioni.

Verso ponente traffico causato da un incidente stradale intorno alle ore 8 del mattino: un uomo di 54 anni ha perso il controllo della propria moto all'altezza del matitone ed è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.

Traffico intenso anche in direzione opposta, verso Levante, a causa del maxi concorso del Comune di Genova che sta portando alla Fiera, in piazzale Kennedy, circa 12mila persone: 91 i posti disponibili come istruttori di servizi amministrativi.