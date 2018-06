Tamponamento in sopraelevata, un ferito

Automobilisti in coda questa mattina poco dopo le 8.30 per un incidente stradale avvenuto in sopraelevata sulla carreggiata per la direzione levante. Nel tamponamento è rimasta ferita una persona, trasportata su un'ambulanza della Croce Celeste in codice verde all'ospedale Galliera.

Alle ore 8.50 i veicoli coinvolti nel tamponamento sono stati rimossi e la circolazione veicolare è tornata lentamente alla normalità.