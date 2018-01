Si schianta con lo scooter in Sopraelevata, 24enne in ospedale

Si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Galliera il giovane di 24 anni che all’alba di giovedì è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’imbocco della Sopraelevata.

Stando alla ricostruzione fatta dagli agenti della Municipale, il giovane stava viaggiando in direzione centro quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto, rovinando sull’asfalto. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato accompagnato in ospedale in codice rosso, e subito sottoposto a esami.

A preoccupare i medici è soprattutto il trauma cranico che il 24enne ha riportato nella caduta. Le sue condizioni sono però fortunatamente meno gravi di quanto apparivano inizialmente: rimasto cosciente, è già stato sottoposto a una tac e ricoverato sotto osservazione. Nelle prossime ore i medici stabiliranno come intervenire per stabilizzare il quadro clinico.