Investito da un'auto mentre cammina in Sopraelevata: morto sul colpo

Tragedia giovedì all'alba sulla Sopraelevata, dove un uomo che la stava percorrendo a piedi è morto dopo essere stato travolto da un'auto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 6. La vittima, stando a quanto ricostruito dalla polizia Locale, stava camminando in direzione ponente, e arrivato alla biforcazione che conduce a via Cantore o al casello di Genova Ovest è stato investito da un'auto sopraggiunta.

L'impatto è stato violentissimo: l'automobilista, sotto choc ma illeso, si è immediatamente fermato per chiamare i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, tutti inutili i tentativi di rianimarlo.

Sul posto, oltre ai mezzi inviati dal 118, sono arrivate anche le pattuglie della Locale per regolare il traffico, e la sezione Infortunistica per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non è chiaro perché l'uomo si trovasse in Sopraelevata, ovviamente vietata ai pedoni (così come ai ciclisti e ai monopattini, divieti che non impediscono comunque che qualcuno la percorra ugualmente) e se qualcun altro lo aveva avvistato in precedenza senza però segnalarlo. Il tratto su cui l'uomo si trovava, sembra, è caratterizzato dalla scarsa illuminazione.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, paralizzato in direzione ponente anche a causa della chiusura dello svincolo che porta a via Cantore.