Incidente in Sopraelevata, grave scooterista: traffico bloccato

Incidente nel pomeriggio di lunedì sulla Sopraelevata. Coinvolto uno scooterista che viaggiava in direzione ponente, e che all’altezza del Matitone è rovinato al suolo.

Da chiarire ancora la dinamica esatta, sul posto sono intervenuti gli agenti della Locale e dell’Infortunistica per i rilievi e per accertare se via sia stato uno scontro con un altro mezzo. Il ferito è stato portato all'ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso.

La carreggiata in direzione ponente è stata chiusa al traffico sino alle 18.30, quando hanno avviato le operazioni per aprire almeno una corsia. Pesanti le ripercussioni sul traffico.