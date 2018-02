Incidente in sopraelevata e veicolo in avaria a Genova Est, traffico in tilt

Inizio di giornata difficile per gli automobilisti genovesi. I maggiori problemi sono creati da un mezzo pesante in avaria all'uscita autostradale di Genova Est e da un incidente in sopraelevata. Al momento (ore 9.00) si registra coda in entrata a Genova Est, dove è stato istituito il senso unico alternato, in uscita.

Coda anche tra Genova Nervi e Genova Est, sempre per il veicolo in avaria. Tra i caselli di Bolzaneto e Sampierdarena sull'A7 si registrano rallentamenti a causa di traffico intenso sulla viabilità ordinaria e così anche tra Pra' e il bivio A10/A7 Milano-Genova.

In sopraelevata, strada Aldo Moro, l'incidente è avvenuto all'altezza del Matitione sulle corsie per la direzione levante, provocando incolonnamenti sulla rampa elicoidale a partire dal tratto finale di lungomare Canepa. Non si registrano feriti gravi.