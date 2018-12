Incidente in sopraelevata, coda verso ponente

Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, in seguito a un incidente stradale, avvenuto sulla sopraelevata in direzione ponente intorno alle 13 di venerdì 21 dicembre 2018.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai mezzi di soccorso. Pesanti le ripercussioni sul traffico. I due feriti sono stati trasferiti entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.