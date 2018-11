Ciclista travolto da scooter, è grave

Un ciclista di 47 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 15 di venerdì 16 novembre 2018 in via Siffredi a Sestri Ponente.

L'uomo è finito a terra dopo uno scontro con un maxi scooter, guidato da un 27enne. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente e una pattuglia della Sezione Infortunistica della Polizia locale per le indagini del caso.

Il ciclista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il traffico ha subito rallentamenti.