Morte di Sharmilan Bramanantha, la procura apre un'inchiesta

È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Sharmilan Bramanantha, il 25enne, italiano di origini cingalesi, morto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre in via Cornigliano, nello scontro tra il suo scooter e una volante della polizia.

Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo e il sostituto procuratore Gabriella Marino ha aperto un fascicolo e ha deciso di indagare l'agente alla guida della volante per omicidio colposo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia e dai vigili urbani, la volante stava intervenendo su un danneggiamento in un supermercato Basko. Gli agenti, secondo quanto appreso, hanno acceso il lampeggiante (mentre proseguono gli accertamenti sul fatto che sia stata attivata la sirena) e hanno attraversato a media velocità l’incrocio tra via Doufour e via Cornigliano con il semaforo rosso.

Quando il mezzo della Polizia è giunto a metà incrocio è arrivato lo scooter guidato da Bramanantha, passato col verde, forse a velocità sostenuta. Gli agenti hanno sterzato cercando di evitare lo schianto ma il centauro è stato sbalzato a terra.

Bramanantha lascia un bambino piccolo e la moglie.