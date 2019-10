Incidente a Sestri Ponente, moto finisce sotto un camion

Incidente nella mattinata di giovedì in via Merano, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un motociclista è finito sotto un mezzo pesante ed è stato portato d'urgenza in ospedale.

La dinamica dello schianto non è ancora chiara: stando alle prime ricostruzioni, moto e camion si sarebbero scontrati all'altezza di via Corsi, ma restano da accertare le responsabilità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Locale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi, e i mezzi di soccorso inviati dal 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito e poi l'hanno accompagnato all'ospedale Galliera, dove è arrivato - nonostante lo spavento iniziale - in codice giallo. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione in zona, tenuto conto anche dell'ora di punta.