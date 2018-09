Incidente stradale a Sestri Ponente, muore 25enne

Incidente mortale a Sestri Ponente: muore a 25 anni in via Siffredi Alex D'Errico. Il giovane, calciatore del Fegino, stava tornando a casa, questa notte alle 4, in sella al suo scooter T Max della Yamaha ed è finito contro un furgone. L'autista ha prestato le prime cure e ha chiamato il 118; l'ambulanza è accorsa nel giro di pochi minuti ma purtroppo il ragazzo è deceduto poco dopo.

Sono intervenuti i vigili urbani che hanno ascoltato i testimoni e gli agenti della sezione infortunistica per i rilevamenti del caso. Lo scontro è stato frontale e violentissimo. Il conducente del furgone è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in stato di schock.