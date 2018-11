Incidente in mountain bike durante un'escursione, interviene l'elicottero

Incidente in mountain bike sulle alture di Sestri Levante per un 48enne che stava percorrendo i sentieri delle Rocche di Sant’Anna. Il ciclista, cadendo, ha riportato diversi traumi nel primo pomeriggio di domenica 18 novembre 2018.

L'uomo è stato soccorso dai militi del 118 ed è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo grazie all'utilizzo dell'elicottero dei vigili del fuoco. Il 48enne è stato trasportato in ambulanza fino a una piazzola di Sestri Levante, poi è stato prelevato dall'elicottero per il trasporto all'ospedale.