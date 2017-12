Incidente stradale, 25enne perde la vita a Sestri Levante

Incidente mortale nella notte di venerdì 22 dicembre a Sestri Levante. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita scontrandosi, con la sua auto, contro la parete della galleria di Sant'Anna mentre viaggiava da Sestri verso Cavi di Lavagna.

Inutile l'immediato intervento del 118 e dei vigili del fuoco di Chiavari. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire le cause dell'accaduto: il ragazzo viaggiava da solo e non sono stati coinvolti altri veicoli.

L'Aurelia è stata chiusa alcune ore per i rilievi del caso.