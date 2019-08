Si schianta in moto, gli esami rivelano alcol nel sangue

Nei giorni scorsi, alla guida della sua moto era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Serra Riccò senza interessare altri veicoli. Dai successivi accertamenti sanitari è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,19 grammi/litro.

Per questo in mattinata un 53enne genovese, gravato di pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti effettuati dalla pattuglia della stazione carabinieri di Rivarolo, è stato denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol.

Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata.