Auto esce di strada e finisce in una scarpata, bimba di 9 anni in ospedale

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di lunedì in località Prelo, a Serra Riccò, dove un’auto su cui viaggiavano padre, madre e due figli, una bimba di 9 anni e un ragazzo di 17, è uscita di strada finendo in una scarpata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Paolo Gennaro: stando alle prime ricostruzioni, l’uomo al volante dell’auto avrebbe perso il controllo per motivi ancora da accertare, e la vettura è finita diversi metri sotto il piano strada restando bloccata.

Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco, che una volta sul posto hanno trovato la famiglia già sulla strada: nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma la bambina e il ragazzo sono stati accompagnati al Gaslini in codice giallo per precauzione, mentre il padre, anche lui in codice giallo, è stato portato al Villa Scassi.

Dopo avere affidato i feriti, gli uomini della squadra di Bolzaneto hanno usato un argano per mettere in sicurezza l’auto e riportarla sulla strada. Da chiarire ancora l’esatta dinamica dell’incidente.