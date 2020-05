Scende a chiudere il box e l'auto finisce in un giardino

Nel corso della mattinata di domenica 10 maggio 2020 i vigili del fuoco sono intervenuti a Pedemonte di Serra Riccó, in via Grone, per il recupero di un'auto caduta in una scarpata.

Per un probabile guasto al freno a mano o per una banale distrazione, l'auto si è mossa sino a precipitare nel giardino di un palazzo. Il conducente era sceso a chiudere il box.

Grazie all'autogrù (foto qui sotto) i vigili del fuoco hanno riportato sulla strada il mezzo incidentato.

