Contromano in centro, provoca frontale; alla Foce grave un motociclista

Due gravi incidenti stradali sono avvenuti alle prime luci di giovedì 21 marzo 2019. Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave.

Nel primo episodio intorno alle 5 un automobilista ha imboccato per errore via Serra contromano, ovvero da piazzetta Brignole in direzione Corvetto. Nel senso opposto viaggiava un autocarro e i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Il conducente dell'auto è rimasto ferito in modo non grave.

Più serie le conseguenze di uno scontro auto-moto, avvenuto in corso Marconi intorno alle 5.45. Il centauro è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

In entrambi i casi sono intervenuti 118 e polizia locale.