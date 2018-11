Incidente in corso Sardegna, grave scooterista

Un uomo di circa quarant'anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto all'angolo fra via Cagliari e corso Sardegna intorno alle 21.30 di domenica 25 novembre 2018.

L'uomo viaggiava su uno scooter quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica oltre alla Sezione Infortunistica della polizia municipale.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso.