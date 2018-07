Schianto in galleria tra largo Zecca e piazza Portello: ferita 30enne

Grave incidente poco dopo le 12 nella galleria tra largo Zecca e piazza Portello, sulla corsia in direzione ponente.

Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto e uno scooter guidato da una donna di 30 anni. Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto poco prima del semaforo della galleria: la scooterista, colpita dall'auto che la precedeva, è stata scagliata su quella davanti, ha colpito il lunotto posteriore infrangendolo e poi è caduta sull'asfalto.

«Stavamo procedendo in galleria quando lo scooter ha inchiodato improvvisamente - racconta in lacrime una giovane donna che viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte - Mio padre non ha potuto fare altro che cercare di frenare, ma non siamo riusciti a evitarla».

Il transito sulla corsia centrale è stato bloccato subito dopo l'incidente, e sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, la polizia e la Municipale per i rilievi. La donna, unica ferita, è stata accompagnata all'ospedale Galliera dalla Croce Blu di Castelletto in codice rosso: sotto choc e dolorante, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.