Frontale tra due auto a Savignone, due feriti gravi

Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì 5 marzo a Savignone, nell’entroterra genovese, dove due auto sono rimaste coinvolte in un frontale.

Lo schianto è avvenuto in via Marconi, in località Ponte: gravemente feriti i due conducenti, un uomo di 46 anni e una donna di 45, entrambi di Savignone, accompagnati con diversi traumi all’ospedale San Martino.

Entrambi ricoverati in codice rosso, sono stati affidati alle cure dell’equipe dell’ospedale cittadino. Sul posto, oltre ad ambulanze e automedica, anche i carabinieri della stazione di Montoggio per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: l'ipotesi al momento è che le due auto si siano scontrate a causa del restringenimento della strada dovuto alla presenza di neve ai lati.