Schianto ambulanza-auto, muore la donna a bordo

Terribile incidente giovedì sera all'incrocio tra corso de Stefanis e corso Sardegna. Un'ambulanza è finita ribaltata in seguito allo schianto contro un'auto. Un morto e tre feriti, è il bilancio dello scontro.

A perdere la vita la paziente a bordo della pubblica assistenza di Molassana. La donna, 93enne, era già in gravi condizioni. Sarà l'indagine successiva e il medico di turno a stabilire se la causa del decesso sia dovuto a cause naturali o all'incidente.

Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia locale per i rilievi del caso, i vigili del fuoco per rimettere in careggiata i mezzi incidentati e due ambulanze della Croce Rossa e San Gottardo, per trasportare un uomo e una donna in codice giallo all'ospedale San Martino e un uomo al Galliera.