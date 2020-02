Ex pugile falciato da un'auto: è grave

Grave incidente venerdì sera in corso Sardegna. Poco dopo le 9 un uomo è stato investito nel quartiere di Marassi.

Sì tratta di Fabio Marinoni, ex pugile genovese, protagonista di alcuni episodi di cronaca: era stato gambizzato nel 2013, finito in prigione tre anni dopo era tornato in manette per un furto.

L'ex atleta stava attraversando la strada quando è stato centrato da un'auto. L'impatto è stato violentissimo, tanto da sfondare il parabrezza.

Marinoni è stato soccorso, intubato e ricoverato al San Martino in codice rosso.

In ospedale anche l'anziano alla guida dell'auto che è rimasto scioccato dalla scena.

Sul posto due pubbliche assistenze, l'automedica, la polizia municipale a cui spetterà stabilire la dinamica e i carabinieri.