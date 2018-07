Notte intensa per il 118 di Lavagna: 3 incidenti e 5 feriti

Un uomo e una donna, entrambi 37enni, sono rimasti feriti in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 23 di martedì 3 luglio 2018 lungo la Via Aurelia in località San Lorenzo della Costa a Santa Margherita. I due viaggiavano su uno scooter e, per cause in via di accertamento, sono finiti a terra.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e altrettante automediche. Il guidatore è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso con un'emorraggia cerebrale; la donna, anch'essa 37enne, in codice giallo al Galliera con un trauma facciale.

Altri due feriti in un incidente stradale questa mattina intorno alle 6.50 a San Colombano Certenoli: due auto si sono scontrate frontalmente e due giovani sono stati portati all'ospedale di Lavagna in codice giallo. Da chiarire le circostanze in cui è rimasto ferito un sedicenne in via Domenico Canata a Cogorno, pare precipitato da un muretto intorno alle 2 della scorsa notte e trasferito in codice rosso al San Martino.