Ubriaco si va a schiantare contro un muro a Santa Margherita

Venerdì 30 novembre 2018 i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza a seguito di sinistro stradale e lesioni personali stradali gravi un operaio 44enne.

L'uomo, lo scorso 27 novembre a Rapallo mentre era alla guida della sua autovettura, con a bordo un 53enne, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un muro sul lato della Strada Provinciale 227.

I due, soccorsi, sono stati traportati presso un nosocomio genovese dove si trovano tutt'ora ricoverati per le lesioni riportate. Sul conducente del veicolo, sottoposto ad esami ematici, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 2,50 grammi/litro e per lui, oltre alla denuncia per guida in stato ebbrezza e per aver causato lesioni gravi, è scattato il ritiro della patente di guida e la confisca del veicolo.