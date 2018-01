Si ribalta con l'Ape, giovane in coma

Sembra non arrestarsi la scia di incidenti stradali in questo martedì 23 gennaio 2018. Dopo un mattinata da dimenticare fra Foce, Pegli e Struppa, intorno alle 14, un giovane di 20 anni, che viaggiava a bordo di un'Apecar, si è ribaltato in via San Quirico, a Bolzaneto, finendo fuori strada.

Soccorso sul posto dal personale del 118, il giovane è stato trasportato in codice rosso al San Martino con un trauma cranico e ricoverato in coma farmacologico. Si tratta della settima persona finita in ospedale in mezza giornata perché coinvolta in un incidente stradale.