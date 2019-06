Schianto in scooter all'alba, grave ventenne

Incidente poco prima dell’alba di sabato a San Michele di Pagana, sulla strada che da Rapallo porta a Santa Margherita Ligure.

A restare ferito un ragazzo di circa vent’anni che stava viaggiando a bordo del suo scooter, con tutta probabilità dopo la serata trascorsa con gli amici, e che per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo finendo sbalzato sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il ragazzo all’ospedale San Martino in codice rosso: le condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.