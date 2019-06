Resta bloccata in un parcheggio e sfonda il cancello con l'auto

Come se fosse in un film d'azione ha usato l'auto come ariete e ha sfondato un cancello. Questo il sistema adottato da un'automobilista, che è rimasta bloccata all'interno di un parcheggio privato in via San Martino. L'area di giorno è a disposizione dei clienti di un negozio e del vicino supermercato, ma di notte viene chiusa.

Quando la sbadata automobilista ha capito che uscire non sarebbe stato poi così facile, ha preso la rincorsa e si è diretta verso il cancello, abbattendolo.

La scena è stata ripresa dalla finestra di un palazzo di fronte e il video caricato su Youtube da Pierluigi Pecetti.