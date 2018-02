Donna investita sulle strisce, ennesimo caso in via Lagustena

Grave incidente sabato 10 febbraio, intorno alle ore 20 in via Lagustena a San Martino. Una donna è stata investita su uno degli attraversamenti pedonali della via, di fronte al negozio "Vamp", ed è poi stata soccorsa da un'automedica e da un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale di San Martino. Frattura al bacino e al femore per la donna, che ha avuto anche un trauma facciale. Non è il primo incidente che avviene in via Lagustena e sui social gli abitanti del quartiere puntano il dito contro la mancanza di sicurezza soprattutto per la scarsa visibilità degli attraversamenti pedonali.